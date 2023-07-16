الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 01:11 م

الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف

7202316105051881189263


الوكيل الإخباري -  توج اللاعب محمد الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف احدى جولات الدوري الاردني.

ودخل الرواشدة كرابع لاعب اردني في التصنيف العالمي بعد شيرجو الكردي وحمزة سلمان وموسى شناعة وتسجيله لرقم جديد في البطولة والتي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت على ملاعب نادي البشارات في غمدان بمشاركة 36 لاعبا ولاعبة من جميع الفئات العمرية تنافسوا لحصد القاب خمسة فعاليات
واكد رئيس الاتحاد الدكتور نضال المجالي أهمية استمرار إقامة البطولات في عمان والعقبة، معبرا عن اعتزازه بدخول الدوري الأردني ضمن التصنيف العالمي للهواة واعتماد نادي البشارات كملعب معتمد من قبل التصنيف العالمي للهواه ( WAGR)،مؤكدا أن استراتيجية الاتحاد في نشر وتطوير رياضة الجولف تسير في الاتجاه الصحيح.

وقدم شكر أسرة الاتحاد لكل من نادي البشارات وشركة واحة أيلة ولجنة تطوير قطاع الناشئين وكوادر مديرية الأمن العام وكل من وقف خلف إنجاح برامج الاتحاد.

اضافة اعلان


بدوره، عبر مدير عام نادي البشارات للجولف راجي البشارات عن سعادته بإقامة البطولة على نادي البشارات، مشيرا إلى أن نادي البشارات سيكون داعما لبرامج الاتحاد الاردني للجولف وكافه نشاطاته التي ترمي الى تطوير ونشر رياضة الجولف في المملكة.


من جهته، عبر المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي عن فخره بدخول الرواشدة ضمن التصنيف العالمي للهواة كأول لاعب يفرزه بالدوري الأردني ويدخل ضمن التصنيف، مؤكدا ان جميع المشاركين أمامهم مستقبل كبير.


ورغم الاجواء الحارة كانت المنافسة اكثر سخونة بين جميع اللاعبين، وجاءت النتائج :


فئة الاليت حقق محمد الرواشدة المركز الأول تلاه حمزة سلمان ثم سالم العبداللات
فئة الكبار حقق إياد يونس المركز الأول ثم كريم برغوثي ثانيا تلاه جعفر حجاوي في المركز الثالث
وفي فئة الإناث تحت 18 عاما حققت ليليان فؤاد المركز الأول تلتها ميار الشوملي ثانيا ثم زينة قعدان
فئة الذكور تحت 18 عاما جاء مراد الرواشدة في المركز الأول تلاه يوسف قطاطشة ثانيا ثم سمعان عكروش ثالثا
فئة تحت 10 سنوات حقق تاج عكروش المركز الأول تلاه احمد الرواشدة ثم جواد أبو محفوظ ثالثا
وقدم نادي البشارات جميع إمكانياته لإنجاح برامج البطولة فيما بذل نشامى مديرية الأمن العام جهودا مميزة قبل وأثناء البطولة وهم الملازم وسام غوادرة وأسد الرواشدة وانس العمريين و محمد هاني
وفي ختام البطولة تبادل أعضاء الاتحاد تتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية أنيقة.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202316134511770422221 (1)

برشلونة يفتح باب الهلال السعودي أمام نجمه

7202316141822895145358

تحديد موعد المباراة الأولى لميسي بقميص إنتر ميامي

7202316142615794272945

باريس يحسم مصير نيمار.. ويشترط على مبابي

7202316154722926576967

نجم مغربي يدخل قائمة إنتر لخلافة لوكاكو

7202316104433625062889

صقور الأردن يلتقي ساحل العاج في البرتغال

720231611845639807801

تفاصيل عرض النصر السعودي لضم ساديو ماني

أخبار متعلقة
620231912150938878064

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن مهاجمه الجديد

620231912045699603063

الذكاء الاصطناعي سيتتبع مئات المسيئين في مونديال قطر

6202319111934433057108

نجم البرتغال يوقع عقود انتقاله للهلال

6202319104232890535089 (1)

ميسي يستفز حلم جريزمان

620231910234455067762

الهلال يصفع برشلونة

620231991327941670745

تصرف غير مفهوم من بنزيما ضد ريال مدريد