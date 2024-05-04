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السبت، 04-05-2024 09:55 ص

الروسي روبليف يتخطى الأمريكي فريتز ويبلغ نهائي دورة مدريد

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الوكيل الإخباري - بلغ الروسي أندريه روبليف المصنف ثامنا عالميا، المباراة النهائية في دورة مدريد للتنس، وذلك بفوزه يوم الجمعة على الأمريكي تايلور فريتز 6-4 و6-3 في الدور نصف النهائي.

وفي ثامن مواجهة له مع فريتز، احتاج روبليف إلى ساعة و12 دقيقة كي يحقق فوزه الثالث على الأمريكي المصنف 13 عالميا بعدما كسر إرساله ثلاث مرات، حارما إياه من تكرار إنجاز عام 2022 حين بلغ النهائي للمرة الأولى في دورات الماسترز وتوج باللقب في إنديان ويلز على حساب الإسباني رافائيل نادال.

واستحق الروسي البالغ 26 عاما التواجد في النهائي الأول في مدريد والخامس في دورات الماسترز التي أحرز فيها لقبا واحدا العام الماضي في مونتي كارلو، إذ وصل إلى نصف النهائي بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس بطل العامين الماضيين بالفوز عليه 6-4 و3-6 و2-6.

وينتظر روبليف في النهائي الفائز من لقاء التشيكي ييري ليهيتشكا والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي سيقام لاحقا.

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