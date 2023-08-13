الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صدور إرادة ملكية سامية

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط - صور

الأحد، 13-08-2023 04:52 م

الروشدي يجتاز فحص الفيصلي

8202313165029800119986


الوكيل الإخباري - اجتاز العماني حاتم الروشدي اليوم الأحد، الفحص الطبي تمهيدا للانضمام للفيصلي الأردني.

وسيشارك العماني بالتدريبات الجماعية حيث يستعد الفيصلي لمواجهة معان الجمعة المقبل على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة الثالثة للدوري.

وينتظر أن يوقع الروشدي في الساعات المقبلة على عقده رسميا لمدة موسم واحد.

ويعتبر الروشدي مكسبا للفريق حيث لعب للفيصلي الموسم الماضي وقدم معه مستويات مميزة ليشاركه فرحة استعادة لقب الدوري المحلي.

وكان الفيصلي قد تعاقد مؤخرا مع التونسي غازي الغرايري، الذي سيقود تدريبات اليوم، فيما سيعاونه بالمهمة حسونة الشيخ.

ويتصدر الفيصلي رفقة الحسين إربد ترتيب دوري المحترفين برصيد 6 نقاط، حيث فاز في المباراة الأولى على السلط 2-1 والثانية على الرمثا 1-0.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820231316446185710378

بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عام تنطلق في عمان غداً الاثنين

WhatsApp Image 2023-08-13 at 4.15.15 PM

بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عام تنطلق في عمان غداً الاثنين

820231315516392061240

فاجعة في مدريد.. نجم اخر يلحق بكورتوا

8202313103746510332670

المنتخب الوطني للسلة يلتقي إيران

8202313102540647281924 (1)

الحسين إربد والفيصلي يتصدران الدوري

820231395645619022237

زلزال جديد.. باريس والهلال يتفقان على صفقة نيمار

أخبار متعلقة
8202313102540647281924 (1)

الحسين إربد والفيصلي يتصدران الدوري

820231385211551512755

رسميا .. الشيخ مستمر مع الفيصلي

82023913193883900463

حاتم الروشدي يعود للفيصلي

7202326114519745641631

الفيصلي والوحدات.. مستجدات وتطلعات لحسم السوبر الأردني

720231811220102050734

السلط يعزز صفوفه بمدافع الوحدات

7202316104433625062889

صقور الأردن يلتقي ساحل العاج في البرتغال