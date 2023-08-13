الروشدي يجتاز فحص الفيصلي

الوكيل الإخباري - اجتاز العماني حاتم الروشدي اليوم الأحد، الفحص الطبي تمهيدا للانضمام للفيصلي الأردني.



وسيشارك العماني بالتدريبات الجماعية حيث يستعد الفيصلي لمواجهة معان الجمعة المقبل على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة الثالثة للدوري.



وينتظر أن يوقع الروشدي في الساعات المقبلة على عقده رسميا لمدة موسم واحد.



ويعتبر الروشدي مكسبا للفريق حيث لعب للفيصلي الموسم الماضي وقدم معه مستويات مميزة ليشاركه فرحة استعادة لقب الدوري المحلي.



وكان الفيصلي قد تعاقد مؤخرا مع التونسي غازي الغرايري، الذي سيقود تدريبات اليوم، فيما سيعاونه بالمهمة حسونة الشيخ.



ويتصدر الفيصلي رفقة الحسين إربد ترتيب دوري المحترفين برصيد 6 نقاط، حيث فاز في المباراة الأولى على السلط 2-1 والثانية على الرمثا 1-0.

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