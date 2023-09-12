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الثلاثاء، 12-09-2023 02:00 م

الرياضيون الجزائريون يدعمون المغرب بعد كارثة الزلزال

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الوكيل الإخباري - تضامن رياضيو الجزائر مع الشعب المغربي المنكوب عقب الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق المغربية وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص وأوقع آلاف الجرحى الجمعة الماضي.

وعبر جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، عن تضامنه الكامل، وقدم تعازيه لعائلات ضحايا الزلزال المدمر، في مداخلة إذاعية عبر إذاعة rmc الفرنسية: "أقدم دعمي الكامل للشعب المغربي الذي يمر بأوقات صعبة للغاية، أعزي عائلات الضحايا، قلوبنا معهم، آمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في أقرب وقت".

وكان نجما منتخب الجزائر رياض محرز وإسماعيل بن ناصر من أوائل اللاعبين العرب والعالميين ممن تضامنوا مع المغرب في هذه المأساة.

وكتب محرز، المنتقل من مانشستر سيتي إلى أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "خالص التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، الشجاعة للعائلات والأحباء، رحم الله الضحايا".

أما مواطنه بن ناصر نجم ميلان الإيطالي، فكتب عبر "إكس" أيضا: "قلبي مع المغرب ومع المتضررين من الزلزال، آمل أن تكون الأضرار مادية فقط".

وشارك أعضاء منتخب الجزائر لرياضة الجودو في حملة للتبرع بالدم من أجل دعم الجرحى والمصابين بفعل الزلزال.

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واستفاد أفراد البعثة من الرجال والسيدات على حد سواء، من وجودهم بالمغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للجودو، من أجل المشاركة في الحملة المذكورة.


يذكر أن أعداد ضحايا الزلزال في المغرب مازالت في ارتفاع إذ وصل إلى 2862 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 2561، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، وهي حصيلة غير نهائية.

 

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