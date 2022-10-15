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السبت، 15-10-2022 01:51 م

الريال وبرشلونة على موعد بكلاسيكو الارض غدا

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الوكيل الإخباري -  يستعد عشاق الساحرة المستديرة، لمتابعة كلاسيكو الأرض، بين ريال مدريد وبرشلونة، الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويقام كلاسيكو غدا الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة، بعد 7 انتصارات وتعادل وحيد لكل منهما.

ويتسلح برشلونة في الكلاسيكو، بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الماضي، وعلى رأسها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كما عزز البارسا، صفوفه بضم فرانك كيسي وجوليس كوندي وماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين ورافينيا وكريستنسن.

أما ريال مدريد لم ينجز الكثير من الصفقات الصيفية، واكتفى فقط بضم أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني.

ويعول تشافي مدرب البارسا، على خبرة ليفاندوفسكي، الذي استهل الموسم الحالي بشكل مميز، حيث سجل 9 أهداف تصدر بهم جدول ترتيب هدافي الليجا بعد مرور 8 جولات.

وتقابل روبرت ليفاندوفسكي، أكثر من مرة ضد ريال مدريد، خلال فترته الماضية مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.

وفي بوروسيا دورتموند، تقابل ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2012-2013.

وسجل ليفاندوفسكي، هدفا في فوز دورتموند بنتيجة 2-1 على ريال مدريد بالجولة الثالثة، قبل تعادل الملكي 2-2 في الجولة الرابعة بالبرنابيو.

وتقابل الفريقان في نصف النهائي بنفس النسخة، وقاد ليفاندوفسكي، دورتموند للفوز 4-1 على ريال مدريد في موقعة الذهاب بملعب سيجنال إيدونا بارك، بعد نجاحه في تسجيل رباعية فريقه الألماني.

وفي الإياب، اكتفى ريال مدريد بالفوز 2-0، ليعبر بوروسيا دورتموند إلى نهائي البطولة ويضرب موعدا مع بايرن ميونخ، الذي توج باللقب القاري في النهاية.

وخلال فترته مع بايرن ميونخ، زار روبرت ليفاندوفسكي، شباك ريال مدريد، مرة وحيدة على صعيد المباريات الرسمية.

وسجل ليفاندوفسكي، هدفا من ركلة جزاء خلال خسارة البافاري 2-4 أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2016-2017.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 من توقيع كريستيانو رونالدو للملكي، وأرتورو فيدال للبافاري.

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