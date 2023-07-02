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الأحد، 02-07-2023 12:19 م

الريال يزايد على برشلونة في صفقة ميسي تركيا

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الوكيل الإخباري - قدم ريال مدريد عرضا جديدا للرد على برشلونة في صفقة أردا جولر، نجم فنربخشة، في الميركاتو الصيفي، والمعروف إعلاميا ب"ميسي تركيا".

وكانت إدارة برشلونة دفعت ديكو المدير الرياضي للنادي، للسفر إلى تركيا، الخميس الماضي، من أجل حسم صفقة أردا جولر.

واجتمع ديكو مع رئيس فنربخشة، كما تحدث مع اللاعب ووالديه، وشرح لهم المشروع الرياضي لبرشلونة، ووضع اتفاقا مبدئيا مع النادي التركي بشأن الصفقة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عرض ريال مدريد دفع الشرط الجزائي في عقد جولر مع فنربخشة (17.5 مليون يورو) على 3 أقساط، مع ترك اللاعب معارا مع النادي التركي.

سيبلغ القسط الأول الذي سيدفع على الفور 8.75 مليون يورو، بينما القسط الثاني بعد 12 شهرا بقيمة 4.37 مليون يورو، ثم القسط الثالث بعد 24 شهرا بنفس القيمة.

ورغم أن برشلونة عرض دفع قيمة الشرط الجزائي عبر قسطين فقط خلال عام واحد، لكن ريال مدريد منح فنربخشة ميزة الحصول على 20% من قيمة إعادة بيع جولر في المستقبل، وهو الشرط الذي تمسك به النادي التركي.

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