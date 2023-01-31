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الثلاثاء، 31-01-2023 03:10 م

الريان القطري يتفق على صفقة بوفال

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الوكيل الإخباري - أعلن أنجيه الفرنسي، مساء الإثنين، توصله لاتفاق مبدئي مع الريان القطري، بشأن صفقة اللاعب المغربي سفيان بوفال.

وأوضح أنجيه برسالة قصيرة في حساباته على مواقع التواصل "سمح لبوفال بالانتقال إلى قطر من أجل الخضوع لفحص طبي".

ويأتي انتقال بوفال بعد يومين من صفقة انتقال مواطنه عز الدين أوناحي من أنجيه إلى مارسيليا.

وتألق اللاعبان خلال المشوار الرائع للمغرب في مونديال قطر، عندما أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة.

ومنذ عودتهما من قطر، شارك اللاعبان بشكل متقطع مع أنجيه الفرنسي.

ويرتبط سفيان بوفال بعقد مع أنجيه حتى عام 2024، علما بأنه برز مع ليل في موسم 2015-2016، قبل خوض تجربة اللعب مع ساوثهامبتون وسيلتا فيجو.

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