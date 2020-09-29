الزمالك يتعاقد مع المدرّب البرتغالي باتشيكو

الوكيل الإخباري _ كشف نادي الزمالك المصري لكرة القدم، امس الإثنين، عن التوقيع رسمياً مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لتولي مهمة تدريبه لمدة موسم واحد قابل للتجديد.



وأشار موقع الزمالك الرسمي، إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي التقى مع جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للنادي، ومساعديه وذلك قبل جلسة توقيعه على عقود تدريب الفريق رسمياً، وذلك في حضور أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق وأعضاء مجلس الإدارة.



وتمنى مرتضى منصور التوفيق للمدرّب باتشيكو مع الفريق وتحقيق طموحات النادي وجماهيره.



ووقّع باتشيكو على عقده في حضور أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور.



ووقع أيضا مساعداً المدير الفني الجديد، أليكس كوستا وجوزيه بيدرو، عقديهما بالجلسة نفسها.



وسيخلف باتشيكو بذلك المدرب المؤقت طارق يحيى، الذي تولى المهمة بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل مفاجئ، إلى التعاون السعودي.



وينافس الزمالك حالياً على مركز الوصافة في الدوري المصري الممتاز، بينما تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، الشهر المقبل.

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المصدر : ملاعب

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