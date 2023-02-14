الزمالك يحصل على حكم قضائي ضد التعاون السعودي

الوكيل الإخباري - أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حصول النادي المصري على حكم قضائي ضد نادي التعاون السعودي، في صفقة انتقال مصطفى فتحي.



وانضم مصطفى فتحي إلى النادي السعودي في يناير 2022، وفي سبتمبر من العام الماضي انتقل لبراميدز على سبيل الإعارة.



وحصل الزمالك على جزء فقط من قيمة الصفقة، ولم يحصل على باقي إجمال المبلغ المالي المستحق من بيعه إلى النادي السعودي.



وقال أمير في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "لقد نجحنا في الحصول على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بتحصيل مبلغ 400 ألف دولار من التعاون السعودي".

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مضيفا: "في صفقة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، كقيمة الجزء المتبقي من صفقة انتقال اللاعب من الأبيض إلى النادي السعودي في وقت سابق".



وواصل: "لنا أكثر من 6 ملايين دولار ونصف كمستحقات صفقتي إمام عاشور ومصطفى محمد، وغرامة محمود كهربا ومبلغ التعاون السعودي المذكور سلفا".



وختم تصريحاته مؤكدا أن النادي لم يحصل على تلك الأموال بعد قائلا: "نحن لم نستطع الحصول على هذه الأموال بسبب الحجز على أرصدة النادي".

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