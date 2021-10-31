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الأحد، 31-10-2021 11:52 ص

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته أمام طلائع الجيش

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الوكيل الاخباري - يحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش، في تمام الخامسة والنصف مساءً، باستاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في أولى مبارياته ببطولة الدوري على حساب إنبي بهدفين دون رد.

ويتساوى الزمالك في الصدارة مع الأهلي، الذي يتقدم بفارق الأهداف.

فيما تلقى طلائع الجيش هزيمة كبيرة أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، من أجل الحفاظ على لقب الدوري، الذي حققه في الموسم الماضي، على حساب الأهلي.

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