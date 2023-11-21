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الثلاثاء، 21-11-2023 03:59 م

الزمالك يعلن إنهاء ملف مستحقات أوسوريو

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ملاعب - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مساء امس اجتماعا لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات الهامة.

وكان منها :" تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية

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ملاعب

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