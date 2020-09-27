الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 10:19 ص

الزمالك يعلن وصول باتشيكو

resize


الوكيل الإخباري _ أعلن نادي الزمالك عن وصول البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، إلى القاهرة، تمهيدا لتولي المسؤولية الفنية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.

ووصل باتشيكو إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من اليوم الأحد، لتولي مهمة تدريب الزمالك.

وسيتواجد باتشيكو في مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد، كمشاهد قبل أن يتولى مهمة التدريب بدءا من المباريات المقبلة.

ووصل المدرب البرتغالي برفقة الثنائي: أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال الذي عمل في السابق مع جوزوالو فيريرا.

ومن المُنتظر أن يصل خاديم فاي، مدرب حراس المرمى، في وقت لاحق.

وكان باتشيكو تولى قيادة الزمالك في أكتوبر 2014، وقاد الفريق في 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

يذكر أن الزمالك يحل في وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، أما الجونة فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202028112129900237496

هل قصد إهانة النصر؟ محمد السهلاوي يوضح تصريحاته

9EE57F56-AAD7-4194-A82C-B856724010EE.

محرز يوجه رسالة مشفرة لزيدان

bakry-1200x675

إصابة عبدالله بكري مدافع نادي بيراميدز بفيروس كورونا

الأهلي-الهلال-2

تصريح الطائرة لحارس أهلي جدة يستفز الهلال ويثير الجدل

920202410613305179553

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

202092

ضربة قوية لمانشستر سيتي

أخبار متعلقة
d7aegbow0aexvmp2019_5_20_12_33

تصريحات زمالكاوية تثير السخرية

20190329182959reup--2019-03-29t182811z_384578590_rc169fc273a0_rtrmadp_3_soccer-cafsuper-tun-raj.h

كارتيرون يهاجم الزمالك ويكشف أسباب رحيله المفاجئ إلى التعاون السعودي

1202020_2_28_21_6

رسالة نارية من رئيس التعاون بعد خطف كارتيرون من الزمالك

9202012113821749525540

وفاة نجم الزمالك السابق بعد اصابته بفيروس كورونا

4201822164753577

إصابة 3 من لاعبي الزمالك المصري بفيروس كورونا