الزمالك يعلن وصول باتشيكو

الوكيل الإخباري _ أعلن نادي الزمالك عن وصول البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، إلى القاهرة، تمهيدا لتولي المسؤولية الفنية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.



ووصل باتشيكو إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من اليوم الأحد، لتولي مهمة تدريب الزمالك.



وسيتواجد باتشيكو في مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد، كمشاهد قبل أن يتولى مهمة التدريب بدءا من المباريات المقبلة.



ووصل المدرب البرتغالي برفقة الثنائي: أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال الذي عمل في السابق مع جوزوالو فيريرا.



ومن المُنتظر أن يصل خاديم فاي، مدرب حراس المرمى، في وقت لاحق.



وكان باتشيكو تولى قيادة الزمالك في أكتوبر 2014، وقاد الفريق في 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.



يذكر أن الزمالك يحل في وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، أما الجونة فيتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.



المصدر : ملاعب

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