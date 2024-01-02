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الثلاثاء، 02-01-2024 02:14 م

الزمالك يفاوض ميسي الاتحاد

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الوكيل الإخباري - بدأت إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، محاولات تجديد عقد الجناح الأيسر أحمد عادل "ميسي" الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وبحسب مصادر داخل الاتحاد فإن ميسي تلقى اتصالات من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك من أجل جس نبضه للعودة مجددا للفريق الأبيض الذي بدأ بين صفوفه كلاعب صاعد.

وأضاف: "محمد مصيلحي سيعقد جلسة مع ميسي خلال الأيام المقبلة من أجل التفاوض لتجديد عقده وحسم الملف مبكرا ونفس الأمر سيحدث مع الثنائي كريم الديب وخالد الغندور".

وتابع: "في حالة رفض ميسي التجديد قد يرحل خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري إذا وافق طارق العشري المدير الفني للاستفادة من عائد بيعه ماليا".

وانضم أحمد عادل "ميسي" للاتحاد في صيف 2021 قادما من مصر المقاصة.

ولعب أحمد عادل صاحب ال26 عاما في صفوف الزمالك والمصري البورسعيدي من قبل.

 

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