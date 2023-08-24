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الخميس، 24-08-2023 04:10 م

الزمالك يوقف 10 من رجال مرتضى منصور

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الوكيل الإخباري -  قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك، بقيادة اللواء حسن موسي، المدير التنفيذي، إيقاف 10 من كبار الموظفين في القلعة البيضاء، ومنعهم من دخول مقر النادي.

ومن مصادر خاصة داخل الزمالك، أن الأسماء التي تم إيقافها ومنعها من دخول النادي، من التابعين لمجلس مرتضى منصور المستقيل.

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وضمت قائمة من صدر بحقهم القرار: المستشار محمود خالد رئيس الشؤون القانونية والمدير التنفيذي السابق، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وحسين كمال مدير إدارة المشتريات، وشريف حسين مدير إدارة العقارات، ومصطفى يحيي نائب مدير الأمن، ووليد بخيت مدير شؤون العاملين، وطارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي واللواء هاني عبادة مدير الأمن، ومحمود العسال المستشار القانوني لمجلس الإدارة، وإيهاب خضر مدير إدارة الاشتراكات والمالية.
 
كما ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن فصل مدير الخزينة محمود صبحي، لكن لم يتم إصدار القرار بشكل رسمي حتى الآن، حيث تواجد في عمله اليوم بشكل طبيعي.

 

ملاعب 

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