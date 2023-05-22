الساموراي الياباني يروض أسود التيرانغا

الوكيل الإخباري - بدأ المنتخب الياباني غمار نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في الأرجنتين، بفوز ثمين على نظيره السنغالي (1-0) وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة.



ويدين الساموراي الياباني بالفضل في انتصاره للاعبه كرو ماتسوكي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للمباراة.



وحصد منتخب اليابان نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة (C) متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره الكولومبي الذي تغلب بدوره على منتخب إسرائيل بهدفين مقابل هدف واحد

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