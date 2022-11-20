السبات بالكرة الأردنية يدفع اللاعبين للبحث عن فرص احتراف خارجي

الوكيل الإخباري - بدأ لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، بالبحث عن فرص احتراف خارجية، في ظل دخول المسابقات المحلية في سبات يمتد لعدة أشهر، لحين إعلان أجندة الموسم الكروي المقبل الذي يتوقع أن يبدأ بعد شهر نيسان المقبل.



ويعتزم اتحاد كرة القدم، تأخير انطلاق منافسات الموسم الكروي 2023، بسبب رغبته في إعادة هيكلة مواعيد المواسم الكروية في الأردن، حيث تبدأ خلال فصل الصيف، بدلا من انطلاقها في شهر شباط كما جرى في الموسم الماضي 2022.



وفي ظل انتهاء الموسم الكروي في الأردن، وانتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين مع أنديتهم، بدأ اللاعبون بالبحث عن فرص احتراف خارجية، وهو ما تم تجسيده على أرض الواقع في الأيام الأخيرة، من خلال عروض الاحتراف والمخاطبات والاتفاقات الرسمية والمبدئية التي جرت بين لاعبينا وأندية خليجية.



وأكد وكيل أعمال اللاعبين شادي الدرابسة أن هناك حراكا نشطا لتأمين احتراف عدد كبير من اللاعبين الأردنيين في الخارج، حيث وقع على سبيل المثال لاعب الوحدات خالد عصام على كشوفات فريق خيطان الكويتي.

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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان اللاعب الأردني مضطر حاليا للدخول في سبات كروي بعد نهاية الموسم الكروي 2022 رسميا، وبالتالي فان اللاعب يجد أنه من الأفضل البحث عن احتراف خارجي، قبل العودة للأندية المحلية في حال أراد ذلك.



بدوره، أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن عددا من لاعبيه تلقوا عروضا خارجية، لافتا إلى أن النادي لن يقف عثرة في طريق احتراف أي لاعب.



وأضاف "اللاعب الأردني الآن ليس لديه منافسات في ظل تأجيل انطلاق الموسم الكروي الجديد حتى شهر نيسان المقبل أو حتى بعد ذلك، الأمر الذي يدفع لاعبينا للابتعاد عن الملاعب لعدة أشهر، والبحث عن فرص احتراف خارجية يمتد أغلبها لأربعة أشهر وعلى سبيل الإعارة.



من جانبه، أكد والد حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، أن عقد ابنه عبدالله مع الوحدات انتهى رسميا، وهو في طريقه للاحتراف الخارجي، مؤكدا أن فترة السبات الكروي تفرض على اللاعبين عدم الخلود للراحة وضرورة البحث عن احتراف خارجي.

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