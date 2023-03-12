الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

العقبة: حجز باخرة أفرغت مخلفاتها في البحر.. وإحالتها للقضاء

الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

إصابة عدد من المدنيين بقصف أوكراني على حي سكني في دونيتسك

محمد بن سلمان يعلن تأسيس طيران الرياض

الكواليت: الطلب على الخراف الاسترالية قليل ولدينا 19 منشأ بديل

الأحد، 12-03-2023 03:56 م

السجان يحقق برونزية في الكراتيه

3202312142915644287973


الوكيل الإخباري -  توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمود السجان اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية في الجولة الثانية من سلسلة الـ K1، والتي تستضيفها مدينة قونية التركية.

ونجح السجان في إحراز الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن فوق 84 كغم، حيث افتتح مشواره بالبطولة بتحقيق الفوز على اللاعب الإيراني "سيد شهريار" في دور الـ 64، ثم تجاوز عقبة اللاعب المصري عبدالمنعم الصاوي في دور الـ 32.

اضافة اعلان


وأكمل السجان تألقه في دور الـ 16 بفوزه على اللاعب البوسني هللوفيتش، وعلى اللاعب التركي فرقان في الدور ربع النهائي.


وفي الدور نصف النهائي، خسر السجان أمام اللاعب البوسني "أنيس" قبل أن يُحقق الميدالية البرونزية بفوزه على اللاعب الإيراني "فريد" بالأفضلية.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202312144816259523297

محمد صلاح يتعرّض للسرقة في مصر

3202312152156716397008 (1)

نجم النصر السعودي يهاجم رونالدو

320231212626727397430

يوفنتوس يستضيف سامبدوريا بحثاً عن العودة للانتصارات في الدوري الإيطالي

3202312125720950205310

برشلونة ينتظر هدية من رفاق صلاح قبل الكلاسيكو

3202312114954208145226

برشلونة في مواجهة صعبة أمام أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

3202312114625855213718

آرسنال ضيفا على فولهام لتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة
2202325151617738475727

المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 20 يتدرب في أوزبكستان استعدادا لكأس آسيا

220232214221521277936 (1)

منتخب السلة يبدأ تدريباته في الهند استعدادا لإنجاز عالمي

2202313134935323283624

تأجيل مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

2202313115459304752206

باريس سان جيرمان ينوي التخلي عن نيمار مجاناً

2202313133556108056524

توتنهام يعلن انتهاء موسم نجمه

2202313115845581600681

البرازيل تحقق لقب كأس اميركا الجنوبية تحت 20 سنة