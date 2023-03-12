السجان يحقق برونزية في الكراتيه

الوكيل الإخباري - توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمود السجان اليوم الأحد، بالميدالية البرونزية في الجولة الثانية من سلسلة الـ K1، والتي تستضيفها مدينة قونية التركية.



ونجح السجان في إحراز الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن فوق 84 كغم، حيث افتتح مشواره بالبطولة بتحقيق الفوز على اللاعب الإيراني "سيد شهريار" في دور الـ 64، ثم تجاوز عقبة اللاعب المصري عبدالمنعم الصاوي في دور الـ 32.

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وأكمل السجان تألقه في دور الـ 16 بفوزه على اللاعب البوسني هللوفيتش، وعلى اللاعب التركي فرقان في الدور ربع النهائي.



وفي الدور نصف النهائي، خسر السجان أمام اللاعب البوسني "أنيس" قبل أن يُحقق الميدالية البرونزية بفوزه على اللاعب الإيراني "فريد" بالأفضلية.

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