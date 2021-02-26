السد يتوج بكأس قطر

ملاعب - توج السد بلقب بطولة كأس قطر لكرة القدم بفوزه على الدحيل بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

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ويدين السد الملقب بـ"الزعيم" بالفضل في الفوز لنجمه الجزائري بغداد بونجاح الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 9 و77.



وأنهى الدحيل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سلطان حسين البريك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وذكر الحساب الرسمي للسد في "تويتر" أن لقب اليوم يحمل رقم 74 في تاريخ النادي بمختلف البطولات، وهو الثامن في بطولة الكأس.



ورفع لاعبو السد مدربهم الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، احتفالا بالتتويج.



