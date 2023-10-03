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الثلاثاء، 03-10-2023 03:44 م

السد يخسر من ناساف بثلاثية بأبطال آسيا

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الوكيل الإخباري - استقبل السد هدفين في الشوط الثاني، ليخسر 1-3 أمام مضيفه ناساف الأوزبكي بعشرة لاعبين، بعد طرد أكرم عفيف في دوري أبطال آسيا.

رفع ناساف رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية متقدماً بنقطتين على الشارقة.

وتجمد رصيد السد عند نقطة واحدة، ويأتي الفيصلي في المركز الأخير دون نقاط.

ولم يشكل السد أي خطورة على مرمى الحارس عبدالواحد نعمتوف، بعدما عانى الفريق القطري على مستوى صناعة الفرص على مدار شوطي المباراة.

ومنح سوخروب نورولويف التقدم إلى ناساف بعد 29 دقيقة، بعدما سيطر على كرة أبعدها الدفاع وسدد في الزاوية الضيقة للحارس مشعل برشم.

وجعل عزيز بيك أمانوف النتيحة 2-0، بعدما توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة منخفضة بعد دقيقة واحدة من الاستراحة.

وأضاف أمانوف هدفه الثاني بتسديدة رائعة بعد الانفراد بالحارس برشم مختتماً أهداف فريقه في الدقيقة 58.

وقلص خوخي بو علام الفارق للسد بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من عفيف قبل سبع دقائق من النهاية.

ونال عفيف إنذاريين خلال ثلاث دقائق ليطرد في الدقيقة 87.

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