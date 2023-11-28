السد يهزم الشارقة ويشعل الصراع على بطاقة التأهل لثمن النهائي

الوكيل الإخباري - اشتعلت المنافسة على بطاقة المجموعة الثانية المؤهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز السد القطري على الشارقة الإماراتي 2-0 وناساف الأوزبكستاني على الفيصلي الأردني 3-1.



ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.



ودخل الشارقة مباراته ضد السد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة وهو في الصدارة بفارق نقطة عن ناساف وأربع عن الفريق القطري، لكنه خرج منها في وصافة المجموعة نتيجة فوز الفريق الأوزبكستاني على ضيفه الفيصلي (3 نقاط) 3-1، في لقاء كان خلاله الأخير السباق إلى التسجيل عبر رزق بني هاني (6+45) قبل أن يرد المضيف في الشوط الثاني بثلاثة أهداف للبرازيلي ماتيوس (47) وزافارمرد عبد الرحماتوف (50) والصربي ماركو ستانوييفيتش (68).



وسيكون الصراع في الجولة الأخيرة ثلاثي بعدما تصدر ناساف بفارق نقطتين أمام الشارقة وثلاث أمام السد الذي عاد من الإمارات بانتصاره الثاني بفضل هدفي الإكوادوري غونسالو بلاتا (9) والجزائري بغداد بونجاح (60).

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