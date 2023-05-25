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الخميس، 25-05-2023 04:14 م

السعودية تثق في حسم صفقة ميسي

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الوكيل الإخباري - يزداد طموح المملكة العربية السعودية يوما بعد يوم، في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى دوري روشن للمحترفين في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، وتؤكد العديد من المؤشرات أنه لن يجدد عقده مع النادي الفرنسي، لكنه لن يتخذ أي قرار حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القادة السياسيين والرياضيين السعوديين على حد سواء، يتحلون بثقة متزايدة بشأن وصول النجم الأرجنتيني للدوري السعودي في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة: "هناك ثقة سعودية بأن النادي الجديد لميسي سيكون الهلال، وذلك نظرا لرغبة المملكة الشديدة في تجديد المنافسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو الذي يلعب حاليا في صفوف النصر".

وتشير بعض التقارير السعودية إلى أن ميسي سيحصل على عقد أكبر من رونالدو ويقترب من 300 مليون يورو سنويا.

وهناك أيضا أسماء كبري في الكرة الإسبانية، مرشحة للانتقال إلى السعودية في الصيف مع بحث أندية المملكة عن جذب أكبر الأسماء، ومن بينها سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وناتشو وكريم بنزيما وألفارو موراتا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن طموح السعودية يقابله حالة هدوء من معسكر ميسي، الذي يبدو غير متسرع في حسم قراره.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة أيضا استعادة خدمات نجمه السابق، لكنه يحتاج للحصول على موافقة الليجا أولا قبل التقدم بعرض، ورغم صعوبة منافسة أموال السعودية، إلا أن البارسا يعول على الجانب العاطفي.

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