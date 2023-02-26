السعودية تخطف أنظار العالم باستضافتها للأحداث الرياضية تواليًا

الوكيل الإخباري - نجحت المملكة العربية السعودية بخطف أنظار العالم باحتضانها لمجموعة من الأحداث الرياضية التي نظمتها وزارة الرياضة، حيث هدفت الوزارة إلى إشباع شغف المتابعين الرياضي وتسليط الضوء على المنافسات الرياضية وجذب الآلاف من الزائرين للتواجد في قلب تلك الأحداث والاستمتاع بالأجواء التنافسية الرائعة في مطلع العام الجديد 2023.

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مجموعة الأحداث الرياضية التي استضافتها المملكة السعودية فوق أرضها وبين جمهورها تؤكد للعالم أجمع أن النجاحات المتتالية التي تسجل لمنظومة المملكة الرياضية ما هي إلا تجسيد صريح لحجم الدعم الاستثنائي والمساندة الذي يتلقاه القطاع الرياضي من قبل قيادة المملكة الحكيمة التي تجاوزت العقبات لتمهيد الطريق نحو الإبداع والتميز والابتكار وصولًا للتفوق.



تجدر الإشارة إلى أن جماهير الرياضة في الخليج العربي عامة والسعودية بشكل خاص تعشق متابعة ومشاهدة الأحداث الرياضية التي تبدع فيها المملكة بتنظيمها وإدارتها وتمهيد الطريق نحو النجاح وصولًا لمكانة مرموقة ترتقي لحجم الحدث الرياضي وحسن تنظيمه، حيث تلقى الأحداث الرياضية في المملكة السعودية إقبالًا جماهيريًا واسعًا للاستمتاع بأجواء المنافسة و الحدث الرياضي عبر موقع www.casinoelarabs.com الأفضل اوالأكثر استخدامًا لمشاهدة الأحداث الرياضية وفقًا لاستراتيجيات حقيقة للفوز بالجوائز المالية الضخمة.



المملكة السعودية وجهة الأحداث الرياضية

نجحت المملكة العربية السعودية في الحصول على حقوق تنظيم بطولة القارة الآسيوية عام 2027 لتواصل جذب أنظار العالم نحو مدى تألق منظومتها الرياضية في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية بأفضل مستوى، فهذه البطولة هي واحدة من عشرات البطولات التي نظمتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل أنظار العالم أجمع تتجه نحوها في القطاع الرياضي.

يذكر أن المنتخب السعودي قد توج بلقب كأس آسيا 3 مرات، واحتل وصيف البطولة 3 مرات، كان آخرها عام 2007، ومن أبرز الأحداث الرياضية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، ما يلي:



كأس السوبر الإيطالي

استضافت المملكة السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي 3 مرات، حيث أقيمت بطولة الكأس في المرة الأولى في مدينة جدة عام 2018، وتوج بها نادي يوفنتوس بفوزه على ميلان بهدف دون رد، وفي المرة الثانية استضافت المملكة نفس البطولة ليتوج بها نادي لاتسيو متفوقًا على نظيره يوفنتوس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والمرة الثالثة كانت قبل أيام، حيث شهدت مواجهة بين إنتر ميلان وميلان وتوج بالبطولة نادي الإنتر بنتيجة 3-0.



بطولة السوبر الإسباني

نجحت المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني 3 مرات، كان آخرها اللقاء الذي جمع النادي الكتالوني برشلونة مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد الشهر الماضي والتي توج بها نادي برشلونة بنتيجة 3 أهداف دون رد.

كما استضاف السعودية البطولة عامي 2020 و2022 ونجح الميرنجي حينها باقتناص لقب البطولة.

كأس السوبر الكلاسيكو

لهذه المباراة طابع خاص، حيث استضافت السعودية السوبر الكلاسيكو بين منتخب الأرجنتين والبرازيل مرتين عامي 2018 و 2019، لتتوج البرازيل في المرة الأولى باللقب، وتتوج الأرجنتين في المرة الثانية ببطولة كأس السوبر.



كأس موسم الرياض

شهدت بطولة كأس موسم الرياض حضور جماهير كبير، حيث واجه فريق مكون من نجوم نادي النصر والهلال السعودي فريق نجوم العالم الفرنسي باريس سان جيرمان، ليلتقي الليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان مع منافسه الأزلي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي المنصرم حديثًا لصفوف، وانتهت المباراة بفوز رفاق ميسي بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف لفريق النجوم السعودي وسط أجواء تنافسية رائعة.







عروض WWE

كان لهذه الاستضافة طابع خاص وتجربة استثنائية حققت نجاحات على جميع الأصعدة، ناهيك عن معدل الإيرادات الكبير، ففي عام 2018، نظمت المملكة عروض للـ WWE المصارعة المحترفة الأمريكية، ولاقت البطولة حضورًا جماهيريًا مهول وشهرة كبيرة.



مسابقة رالي داكار

أبدعت المملكة السعودية باستضافتها لبطولة داكار الشهر المنصرم والذي شهد مشاركة 5 فئات، منها: سباق السيارات، والدراجات الرباعية، والسيارات الصحراوية، والشاحنات، والدراجات النارية.



الفورمولا1

لم تمضى سوى بضعة أيام على انتهاء الحدث الرياضي الأشهر في العالم، ألا وهو سباق الفورمولا1 الذي استضافته المملكة العربية السعودية فوق أرضها بحضور سمو الأمير بن سلمان وولي عهده؛ لتسطر تلك البطولة نجاحًا استثنائي فريد من نوعه.



طواف السعودية 23

أقامت محافظة العلا بطولة طواف السعودية 2023 والتي شهدت مشاركة 112 متسابقًا ممثلين عن 16 دولة حول العالم، وسجلت هذه البطولة نجاحًا كبيرًا وجذبت الآلاف من محبي الرياضة ومتابعيها من جميع أرجاء المملكة.



نجوم العالم بدوري المحترفين

مما لا شك فيه أن أنظار العالم وأنظار محبي الأحداث الرياضية باتت تتجه نحو المملكة السعودية، خاصة بعدما نجح نادي النصر السعودي بحرف البوصلة وتويجه الأنظار للحديث عن أكبر صفقة في عالم كرة القدم قدرت قيمتها بـ 200 مليون يورو لضم صاحب الـ 5 كرات ذهبية والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كريستيانو رونالدو، الأمر الذي شجع العديد من الأندية السعودية استقطاب لاعبين نجوم في عالم كرة القدم على غرار نادي النصر السعودي، حيث تعمل بعض الأندية على إيجاد صيغة مناسبة لجذب لاعب وسط ريال مدريد والمتوج بلقب الكرة الذهبية لوكا مودريتس لصفوفها، كما يحاول نادي الاتحاد السعودي الحصول على خدمات أفضل لاعب في تاريخ رياضة كرة القدم، الليونيل ميسي بصفقة تضاعف قيمة صفقة رونالدو، وبكل تأكيد سنشهد تواجد مجموعة من نجوم كرة القدم في الدوري السعودي خلال الموسمين القادمين.



