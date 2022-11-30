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الأربعاء، 30-11-2022 08:00 ص

السعودية تخوض مباراة مصيرية ضد المكسيك .. الموعد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء، صوب استاد لوسيل في قطر، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والمكسيكي، ضمن الجولة الثالثة الختامية لمجموعات كأس العالم 2022.

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ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفر (37 عاما)، صافرة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة الـ 10 ليلاً بتوقيت الأردن.
ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف الأرجنتين.


بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.


ولا يزال مصير المنتخب السعودي بين أقدام لاعبيه، فيحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.
كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أو فوزه على بولندا بفارق أكثر من 3 أهداف.


القنوات الناقلة:
من المفترض أن تبث قناة "beIN SPORTS" المفتوحة هذه المباراة، حيث أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"على قناة "beIN SPORTS" المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.


وتنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريا على مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات "beIN SPORTS MAX" لبث كافة مباريات البطولة.


ويمكن متابعة مباراة السعودية والمكسيك أيضا عبر قناة " beIN Sports HD 1 Max"، وقناة الكأس "beIN Sports HD 2 Max".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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