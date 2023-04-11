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الثلاثاء، 11-04-2023 03:47 م

السعودية تستضيف بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

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الوكيل الإخباري - اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية في نسختها الرابعة في جدة بالسعودية خلال الفترة من 11 لغاية 20 ايار/مايو المقبل، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتشارك في منافسات البطولة منتخبات "السعودية ومصر والمغرب والإمارات والكويت وعمان ولبنان وفلسطين وموريتانيا والسودان وليبيا وجزر القمر".

وستُجرى قرعة البطولة يوم 16 نيسان/أبريل الجاري في العاصمة السعودية الرياض على ان يتم إصدار جدول مواعيد مباريات دور المجموعات خلال المرحلة المقبلة.

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يذكر أن النسخة الأولى من البطولة أقيمت مصر عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري وجاء لبنان في المركز الثاني تلتها النسخة الثانية في السعودية عام 2010 وحقق لقبها المنتخب السعودي وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني لتعود مصر وتنظم النسخة الثالثة من البطولة عام 2014، وتنال اللقب الثاني لها فيما حل منتخب لبنان في المركز الثاني.

 


 

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