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الثلاثاء، 28-02-2023 09:54 ص

السعودية تستضيف بطولة كروية هندية

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، استضافة العاصمة السعودية الرياض بطولة كرة القدم الوطنية الهندية، التي تحمل مسمى "كأس هيرو سانتوش"، خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس 2023.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي أن استضافة البطولة تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي مع نظيره الهندي في أكتوبر الماضي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز أطر التعاون مع كافة الاتحادات بمختلف القارات.

وستقام بطولة "كأس هيرو سانتوش" للمرة الأولى خارج الهند، وشهدت في بداياتها مشاركة 12 ناديا بنظام دور المجموعات ومن ثم خروج المغلوب.

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وستحتضن العاصمة الرياض منافسات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة الهندية، وذلك على أرض استاد الملك فهد الدولي.


ويلتقي نادي بنجاب مع فريق ميغالايا، ونادي سيرفيزس مع منافسه كارناتاكا، في الدور قبل النهائي.


وسبق للسعودية أن استضافت منافسات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي.

 

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