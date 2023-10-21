السعودية تستضيف كأس السوبر التركي

الوكيل الإخباري - تستضيف العاصمة السعودية الرياض مباراة كأس السوبر التركي بين بطل الدوري غلطة سراي وبطل الكأس فنربخشة.



وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه استضافة موسم الرياض لمباراة كأس السوبر التركي على ملعب الأول بارك أواخر كانون الاول/ديسمبر المقبل.



واشار آل الشيخ الى ان الاستضافة تأتي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي سيستضيفها الموسم والتي تحظى بمتابعة عالمية إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية.



بدوره، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "يسعدنا أن السعودية ستقوم باستضافة مواجهة كأس السوبر التركي، حيث سيلعب أكبر ناديين في تركيا وعلى مستوى أوروبا في بلادنا".



وأضاف "تجمعنا مع الاتحاد التركي لكرة القدم علاقة استراتيجية، حيث يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميا".



وأحرز نادي طرابزون سبور لقب كأس السوبر التركي الموسم الماضي بعد فوزه على نادي سيواس سبور بأربعة أهداف دون رد .

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