السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

عاجل

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 04:16 م

السعودية تستضيف كأس السوبر التركي

10202321143922459032920


الوكيل الإخباري - تستضيف العاصمة السعودية الرياض مباراة كأس السوبر التركي بين بطل الدوري غلطة سراي وبطل الكأس فنربخشة.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه استضافة موسم الرياض لمباراة كأس السوبر التركي على ملعب الأول بارك أواخر كانون الاول/ديسمبر المقبل.

واشار آل الشيخ الى ان الاستضافة تأتي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي سيستضيفها الموسم والتي تحظى بمتابعة عالمية إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية.

بدوره، قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "يسعدنا أن السعودية ستقوم باستضافة مواجهة كأس السوبر التركي، حيث سيلعب أكبر ناديين في تركيا وعلى مستوى أوروبا في بلادنا".

وأضاف "تجمعنا مع الاتحاد التركي لكرة القدم علاقة استراتيجية، حيث يعد الاتحاد التركي لكرة القدم من الاتحادات المتقدمة عالميا".

وأحرز نادي طرابزون سبور لقب كأس السوبر التركي الموسم الماضي بعد فوزه على نادي سيواس سبور بأربعة أهداف دون رد .

اضافة اعلان

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202321144734101348609

مدرب النصر السابق يعود للدوري السعودي من جديد

10202321144111314349008

مثل كروي.. هالاند يد واحدة لا تصفق!

1020232114229905167696

شرط البرازيل وراء تصريح أنشيلوتي عن مستقبله

10202321115825500853546

ريال مدريد يخسر لاعبا جديدا في الكلاسيكو

10202321114945437876235

مان سيتي يواجه برايتون بالدوري الانجليزي

1020232111451571107502

كشف حقيقة الذكاء الاصطناعي في بيان محمد صلاح

أخبار متعلقة
920232412912474089275

الخليفي يرد على اتهام ميسي

9202324111612341860950

وفد النشامى يرفع العلم الأردني بالصين

920232410348170996762 (2)

حارس منتخب الأردن في مواجهة نجوم الهلال السعودي

9202324102445425800841

صدمة لتشافي.. برشلونة يخسر نجمه 7 أسابيع

920232494611765061342

كلوب رفض صفقة مغرية لتدريب ألمانيا

920232494132312954934 (1)

مفاجأة.. باريس يفكر في إعارة ديمبلي