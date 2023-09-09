السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الملكة رانيا العبدالله: نقف الى جانب أهلنا في المغرب

المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 وفاة و672 إصابة

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

الصفدي وآل الشيخ: علاقة أردنية سعودية متجذرة وتاريخ وحاضر ومصير مشترك

رسالة وتحذير من البنك العربي الى جميع عملائه

وزير المالية: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يؤكد نجاح السياسات المالية

التربية تنعى الطالب الفاروق المناعسة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي عربة غداً - أسماء

اجتماع لمناقشة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد

السبت، 09-09-2023 11:52 ص

السعودية تسقط بثلاثية أمام كوستاريكا في لقائها الأول تحت قيادة مانشيني

92023911721220454196


الوكيل الإخباري - استهل الإيطالي روبرتو مانشيني، مشواره مدربا للمنتخب السعودي بخسارة أمام كوستاريكا 1-3، الجمعة في مباراة ودية ضمن تحضيرات "الأخضر" لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2024.

وأقيمت المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك" الخاص بنادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشهدت حضور جماهير سعودية معظمهم من الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك.

وسجل هدف "الأخضر" الوحيد علي البليهي، في الدقيقة 63، وثلاثية كوستاريكا، فرانشيسكو كالفو، وبراندون أغيليرا، وراندال ليال، في الدقائق 12، و32، و89 تواليا.

وكان مانشيني (58 عاما)، صدم عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديدا بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها "ويمبلي".

وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحفية بأن راتبه سيصل إلى نحو 30 مليون يورو سنويا.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920239111746898684832

لامين يامال يصنع التاريخ.. أصغر لاعب يسجل لمنتخب إسبانيا

92023912130603847930

نيمار يحطم الرقم القياسي للأسطورة بيليه مع البرازيل

92023912448892753321 (1)

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

920239104239316100052

ميركاتو صيف 2023 الأكبر في تاريخ كرة القدم

920239103737584963519

شاهد.. رونالدو ينجو من الطرد أمام سلوفاكيا

92023910657590944814 (1)

دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة اميركا المفتوحة باقتدار

أخبار متعلقة
82023149614284460146

رسالة شديدة اللهجة لميسي قبل مباراته القادمة

820231410370425216957

يورغن كلوب يكشف سبب استبدال محمد صلاح

8202313165029800119986

الروشدي يجتاز فحص الفيصلي

820231316446185710378

بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عام تنطلق في عمان غداً الاثنين

820231315516392061240

فاجعة في مدريد.. نجم اخر يلحق بكورتوا

8202313102540647281924 (1)

الحسين إربد والفيصلي يتصدران الدوري