السفير الفرنسي لدى السعودية يعلق على أول ظهور لنيمار مع الهلال

الوكيل الإخباري - علق السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي، على الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، في دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين لموسم (2023-2024).



وصنع نيمار هدفا للهلال في أول ظهور له مع "الزعيم" في الدقيقة 63 من مباراته أمام ضيفه الرياض، الجمعة، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.



وحرص لودوفيك بوي على تهنئة نيمار على ظهوره الأول مع الهلال، و"الزعيم" على الفوز، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، باللغة العربية: "من باريس إلى الرياض...ألف مبروك يا ‎#نيمار و ‎#كبير_آسيا".

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انضم نيمار دا سيلفا (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2023، بعقد لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وسيحصل على نحو 220 مليون يورو.

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