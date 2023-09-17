الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة

مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر

بالفيديو .. دموع طفل ليبي تكشف وجعه.. صارع السيول في درنة وفقد أمه وإخوته الأربعة

الحكومة تحدد موعد عطلة ذكرى المولد النَّبوي

الأحد، 17-09-2023 03:12 م

السفير الفرنسي لدى السعودية يعلق على أول ظهور لنيمار مع الهلال

920231793026715900789


الوكيل الإخباري - علق السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي، على الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، في دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين لموسم (2023-2024).

وصنع نيمار هدفا للهلال في أول ظهور له مع "الزعيم" في الدقيقة 63 من مباراته أمام ضيفه الرياض، الجمعة، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وحرص لودوفيك بوي على تهنئة نيمار على ظهوره الأول مع الهلال، و"الزعيم" على الفوز، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، باللغة العربية: "من باريس إلى الرياض...ألف مبروك يا ‎#نيمار و ‎#كبير_آسيا".

اضافة اعلان

 

 

انضم نيمار دا سيلفا (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال، قادما من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي 2023، بعقد لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وسيحصل على نحو 220 مليون يورو.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202317163758735192038 (1)

الفيصلي وناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا غدا

9202317163245959105816

أزمة رودريجو تخيف ريال مدريد أمام سوسيداد

9202317162123694030581 (1)

الشكوك تحوم حول استمرار مانشيني مع منتخب السعودية

9202317111650756438651

بوكيتينو: البريميرليج فقد جزءا من هويته

920231711331828586776

نجم آرسنال نادم على ضياع فرصة الانتقال للريال

9202317105238519933932 (1)

أول هزيمة لإنتر ميامي في حقبة الغائب ميسي

أخبار متعلقة
8202327161652414316528

جماهير باريس سان جيرمان تستفز ميسي في ميامي

820232791036756548551

مبابي يقود باريس سان جيرمان لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي

820232315043523071709 (1)

راموس تحت رادار عملاق تركي جديد

8202322163534937031417

محاولة فاشلة من برشلونة لتعويض ديمبلي

8202322902205449075

تحديد مدة غياب نيمار عن الهلال السعودي

820232016221809638377

نيمار يغرد باللغة العربية بعد الحفل الأسطوري