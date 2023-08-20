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الأحد، 20-08-2023 04:02 م

السلطات السعودية تصدر بيانا بعد اقتحام مشجعين ملعب مباراة كرة القدم

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الوكيل الإخباري - أصدرت السلطات السعودية بيانا بشأن القبض على 3 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم وإحالتهم للنيابة في الرياض.

واقتحم 3 أشخاص أرضية الملعب في مباراة التعاون والنصر الجمعة.

وأفاد الأمن العام السعودي بأن شرطة منطقة الرياض ضبطت بالتنسيق مع وزارة الرياضة 3 أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

هذا وشدد مصدر مسوؤل في النيابة العامة على "أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، ومن بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين، أو ارتكاب أي سلوك مخالف، مهيبا بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص".

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