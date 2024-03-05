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الثلاثاء، 05-03-2024 02:19 م

السلط يتعاقد مع عبد العال والفلسطيني صوافطة

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الوكيل الإخباري - تعاقد السلط الأردني مع اللاعب الدولي الفلسطيني عميد صوافطة، قادما من نفط ميسان العراقي.

وكشف حساب النادي على موقع "فيسبوك" أنه جرى التعاقد أيضا مع المدافع يزن عبد العال، الذي كان قريبا من الانضمام لصفوف شباب الأردن.

ويعتبر التعاقد مع صوافطة وعبد العال، تعزيزا لصفوف الفريق الباحث عن الثبات في دوري المحترفين.

ولم تكن بداية السلط خلال مرحلة الإياب مثالية، حيث خسر على ملعبه أمام الفيصلي بثلاثية، وأمام الحسين إربد بهدف دون مقابل.

ولم يقو فريق السلط على جمع أكثر من 10 نقاط فقط خلال 13 مباراة سابقة.

ويستقبل السلط خلال الجولة المقبلة نظيره شباب الأردن، في مباراة مهمة للفريق الباحث عن تجميع أكبر عدد من النقاط والابتعاد عن شبح الهبوط .

وتجتهد إدارة السلط في تلبية كل المتطلبات الفنية للمدرب الجديد عمار الزريقي، الذي تسلم المهمة خلفا للسوري عماد خانكان.

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