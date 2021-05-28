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الجمعة، 28-05-2021 12:21 م

السلط يحقق فوزا وتأهلا تاريخيا ،، والفيصلي يودع البطولة الآسيوية - صور

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الوكيل الاخباري - أنس عشا - حقق نادي السلط فوزا تاريخيا على فريق بلاطة الفلسطيني بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي "2021" والتي أقيمت في الأردن بنظام البطولة المجمعة بسبب القيود الصحية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم.

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وأحرز الكاميروني وانجا رونالد ثلاثية "هاتريك " موزعة على الدقائق "5"، "20" و"55"، فيما سجل زيد أبو عابد هدفا بالدقيقة "45" وأحمد سريوة بالدقيقة "72"، ليرفع السلط رصيده لـ "6" نقاط بالمركز الثاني، وبفارق المواجهات المباشرة عن المحرق البحريني المتصدر.

وبهذا الفوز يتأهل السلط للدور ربع النهائي من البطولة (نصف نهائي منطقة الغرب)، حيث تفوق على الفيصلي وصيف المجموعة الثالثة بفارق الأهداف، ليودع الأخير البطولة بخسارته من الكويت الكويتي بهدف دون رد، وليتأهل الرهيب بمشاركته الآسيوية الأولى تاريخيا.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب وانجا كأفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي، حيث فاز بالجائزة ذاتها في مباراة فريقه السابقة أمام الأنصار اللبناني .

ملاعب








 




 

 


 

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