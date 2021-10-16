السلط يستعيد المركز الثالث من الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أنس عشاقاد الكاميروني وانجا فريق السلط لتحقيق فوز صعب على البقعة، بإمضاءه على هدف المباراة الوحيد والتي جمعتهما يوم الجمعة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء لحساب الجولة الـ 20 من دوري المحترفين .وفي مباراة ثانية لحساب الجولة ذاتها خسر سحاب من مضيفه الحسين إربد بنتيجة (3/1) في مباراة أقيمت على ستاد الحسن بإربد.وسجل أهداف الحسين ياسر الرواشدة، لؤي عمران وأحمد ياسر، فيما سجل أحمد عبيد هدف سحاب الوحيد.وبهذه النتائج صعد السلط للمركز الثالث على سلم الترتيب بـ 39 نقطة، وبفارق نقطة عن ثنائي الصدارة "الرمثا والوحدات"، وأمام الفيصلي الرابع بـ 36 نقطة، فيما أصبح الحسين خامسا بـ 29 نقطة وسحاب تاسعا بـ 22نقطة، والبقعة أخيرا بنقطة وحيدة .