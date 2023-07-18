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الثلاثاء، 18-07-2023 11:45 ص

السلط يعزز صفوفه بمدافع الوحدات

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الوكيل الإخباري -  أعلن السلط الإثنين، تعاقده رسميا مع اللاعب زيد جابر، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للفريق.

وكان الوحدات قد أجرى تسوية مالية مع زيد جابر قبل أيام لفسخ عقده، خاصة أنه لم يحقق الإضافة المطلوبة مع الفريق، حيث غاب عن معظم مبارياته في الموسم الماضي وبطولة الدرع التي اختتمت قبل يومين.

ووقع جابر عقده في مقر نادي السلط، بحضور رئيسه خالد عربيات.

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جاء التعاقد مع زيد جابر بعد يوم من إغلاق باب الانتقالات للاعبين المحترفين المحليين، ما يعني أنه وقع كلاعب هاو حيث تجيز التعليمات ذلك.


وكان فريق السلط قد حل في المركز الأخير بدرع المئوية برصيد 5 نقاط، فيما ظفر الفيصلي بلقب المسابقة.  

 

ملاعب

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