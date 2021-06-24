السماح للجماهير تحت 18 عام بدخول المدرجات ،، بشرط !!

الوكيل الاخباري - أنس عشا - منذ إعلان الاتحاد الأردني لكرة القدم بالسماح للجماهير بالعودة للمدرجات وفق شروط لجنة الأوبئة لمنع تحول ملاعب الكرة لبؤرة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والجماهير حائرة بشأن نقطة حضور الأطفال في المدرجات .

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اتحاد الكرة كشف في وقت سابق أن الشرط الأول للدخول للمدرجات هو أخذ المشجع لجرعة واحدة من اللقاح، وبالوقت ذاته يُسمح لمن هم أكبر من "10" سنوات بالدخول للمدرجات، فكيف سيدخل المشجع من عمر "10" إلى "18" للمدرج وهو لا يستطيع أن يأخذ اللقاح لأن الجهات الصحية تعطي الأولوية لمن يشكل الوباء خطرا عليهم "الفئات العمرية الأكبر" .



حساب الدوري الأردني للمحترفين على تطبيق التواصل الإجتماعي "إنستغرام" والتابع للاتحاد، قطع الشك باليقين برده على أحد التعليقات التي تستفسر عن الموضوع، حيث أكد أنه على المشجع الذي لم يبلغ من العمر "18" عام إحضار فحص كورونا لمدة لا تزيد عن ثلاث أيام .

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