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الأحد، 23-07-2023 03:32 م

السمارنة يخرج من المستشفى بعد إصابته بمنطقة الصدر

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الوكيل الإخباري -  أعلن نجم نادي الفيصلي، عبيدة السمارنة خروجه من المستشفى، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته أمام الوحدات في ذهاب نهائي بطولة كأس السوبر الأردني.

وكشف نادي الفيصلي في وقت سابق عن أن السمارنة بعد الإصابة التي تعرض لها بمنطقة الصدر، دخل في غيبوبة قبل أن يستفيق منها.

وكتب السمارنة عبر منشور له عبر فيس بوك:

"مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يشكر الله .

الحمدلله والشكر لله على نعمه الشفاء ...

تم بحمد الله خروجي من المشفى 

شكرآ لكم من القلب  لجماهيرنا العظيمة جماهير الزعيم 

شكراً لكل من دعى لنا بظهر الغيب يعجز لساني عن التعبير فلكم جميعآ الشكر والأمتنان  أحبتي ..

أسال الله أن لا يوريكم بأسآ أو مكروها في أنفسكم وأهلكم  وأحبتكم"

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