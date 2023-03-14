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الثلاثاء، 14-03-2023 02:54 م

السمارنة ينضم رسميا للخور القطري

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الوكيل الإخباري - أعلن الخور القطري، اليوم الثلاثاء، ضم الأردني عبيدة السمارنة، لصفوف الفريق حتى نهاية أيار/مايو المقبل.

ووقع عبيدة السمارنة عقده مع الخور بعدما سمح له الفيصلي بخوض التجربة على سبيل الإعارة.

وكتب الخور عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نجحت إدارة النادي في التعاقد رسميا مع الدولي الأردني عبيدة السمارنة حتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق بديلاً للاعب المصاب باختيور كاسيموف".

وزاد: "وقع السمارنة على عقد انضمامه للخور بحضور حمد دسمال الكواري المشرف العام على الكرة.. وتتقدم إدارة النادي بالشكر والتقدير لإدارة الفيصلي على تعاونهم في تسهيل إجراءات انتقال اللاعب".

بينما كتب السمارنة عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين مهمة جديدة نسأل الله التوفيق.. سنجتهد في سبيل عودة الخور إلى مكانه الطبيعي.. وأشكر إدارة الفيصلي على تسهيل الأمور، وشكرآ لوكيلي عبد العزيز الكواري".

وكان عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن، قد اختار أمس الاثنين السمارنة ضمن قائمة اللاعبين لمعسكر الدوحة، وذلك لمواجهة الفلبين وديا يوم 28 مارس/آذار الجاري.

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