السوالمة يقود مباراة الحسين ومغير السرحان

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم الأردني، اليوم الإثنين، أسماء الطواقم التحكيمية التي ستدير لقاءات الجولة 20 من دوري المحترفين لكرة القدم.



ويقود الحكم محمود السوالمة، مباراة الحسين المتصدر أمام مغير السرحان غدا الثلاثاء، فيما يقود الحكم مراد الزواهرة لقاء الفيصلي الوصيف أمام سحاب يوم الأربعاء.



مغير السرحان والحسين



الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، حمزة سعادة، وأحمد يعقوب رابعا.



الجليل وشباب الأردن



الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، عمرو عجاج، ووسيم طبيشات رابعا.



شباب العقبة والرمثا



الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، هادي أدهم، وبكر هباهبة رابعا.



سحاب والفيصلي



الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، محمد محرم، وأسامة حسن رابعا.



الأهلي والسلط



الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، مراد الذيبة، وقيس غوانمة رابعا.



معان والوحدات



الحكام: مروان إسماعيل للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، يزن خزاعلة، وأحمد راضي رابعا.

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