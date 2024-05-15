السيتي يلامس البريميرليج بفوز صعب على توتنهام

الوكيل الإخباري - بات مانشستر سيتي على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه الصعب مساء الثلاثاء على مضيفه توتنهام (2-0)، في مباراة مؤجلة من الجولة 32.



وأحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 51 و90+1 (ركلة جزاء).



بهذا الفوز، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، بفارق نقطتين أمام آرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة.

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