الشارع الأردني يترقب مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي المونديال غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي منتخبا الأرجنتين وفرنسا، عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة في مباراة نهائي كأس العالم 2022.

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ويترقب الشارع الرياضي المحلي، هذه المباراة باهتمام كبير في ظل التنافس الكبير بين المنتخبين اللذين يضمان نخبة من لاعبي العالم.



ويتنافس ايضا في المباراة نجم المنتخب الفرنسي امبابي مع نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على لقب هداف البطولة، إلى جانب منافستهما مع نخبة من اللاعبين على جائزة اللاعب الأفضل في المونديال.



وأعدت المقاهي والخيم المونديالية العدة لهذه المباراة، استعدادا للاقبال الكبير للمواطنين على حضور هذه المباراة في تجمعات مختلفة سواء في المنزل أو المقهى أو الخيم المونديالية المتوقع أن تكتظ بالمشجعين لمتابعة مباراة نهائي مونديال قطر.



وأكد عدي الصمادي صاحب مقهى، أن التحضيرات على قدم وساق لاستقبال المشجعين المتوقع حضورهم بأعداد كبيرة إلى المقهى لمتابعة مباراة نهائي مونديال قطر.



واشار الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية، إلى أن مباريات المونديال ساهمت في تحسين دخل المقهى، من خلال إقبال المشجعين على حضور المباريات داخل المقهى.



وكشف المتابع للمباريات سلطان أحمد، عن صعوبة تأمين حجز في مقهى عائلي لحضور المباراة برفقة زوجته وأطفاله، في ظل إغلاق الحجوزات بسبب وصولها إلى الحد الأعلى.



ويؤكد طارق ابو شقرا أن هذه المباراة ستحظى بمتابعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، كونها تجمع منتخبين قويين في اقوى بطولات العالم.

