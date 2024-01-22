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الإثنين، 22-01-2024 02:27 م

الشباب السعودي يودع بانيجا

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي، رحيل المحترف الأرجنتيني إيفر بانيجا عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واتفق اللاعب مع إدارة الليوث، على كافة الأمور المالية والتعاقدية خلال الساعات الماضية، لإنهاء التعاقد بين الطرفين.

وقال حساب الشباب على موقع تويتر "غادرنا إيفر بانيجا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا دائما".

ونجح بانيجا في كتابة أرقام مميزة مع الشباب، حيث لعب 108 مباريات رسمية، وسجل 22 هدفا، بينهم 14 من ركلة جزاء، كما صنع 25 هدفا.

وحصل بانيجا مع الشباب على 21 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء.

وكانت إدارة الشباب قد أعلنت حصولها على شهادة الكفاءة المالية، مما يتيح للفريق، تسجيل صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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