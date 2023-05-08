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الإثنين، 08-05-2023 02:26 م

الشرينغيتو: ميسي وافق على عرض نادي الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري - كشف البرنامج الإسباني الشهير "الشرينغيتو"، نقلًا عن مصادره، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، يتجه بالفعل لقبول العرض الذي تلقاه من نادي الهلال السعودي، للانتقال إليه في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لما ذكره البرنامج عبر الصحفي مارسيال لورنتي، اليوم الإثنين، فإن "ميسي وافق على عرض نادي الهلال السعودي، وسيلعب في المملكة العربية السعودية الموسم المقبل، كما يتوقع أن يوافق سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، أيضًا على عرض سعودي لمدة عامين، أما جوردي ألبا، نجم برشلونة، الذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي أيضا، فسيرحل إذا وافق على إنهاء عقده مع البلوغرانا".

وميسي البالغ 35 عامًا، ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ30 من يونيو 2023؛ وسط محاولات من الهلال لضمه إلى صفوفه، مقابل 400 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية أخيرًا.

وكان سان جيرمان قرَّر معاقبة ميسي وإيقافه لمدة أسبوعين؛ بسبب رحلته الأخيرة إلى السعودية للترويج للسياحة، وهو ما تأكد بعدها أن اللاعب سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة "سبورت" ذكرت في تقرير لها، أمس، أن ميسي بدأ يفكر بالفعل في الانتقال إلى الدوري السعودي، وصرَف النظر عن العودة إلى صفوف برشلونة، نظرًا لمعاناة الفريق ماديًّا واقتصاديًّا بجانب أزمة قوانين اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي يخطط للانتقال إلى الدوري السعودي، برفقة كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ثنائي برشلونة، والحصول على "عقد ذهبي".

ميسي سجل 20 هدفًا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.

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