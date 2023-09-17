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الأحد، 17-09-2023 04:37 م

الشكوك تحوم حول استمرار مانشيني مع منتخب السعودية

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الوكيل الإخباري -  أفاد موقع "كالشيو ميركاتو" الإيطالي بأن الشكوك تحوم حول استمرار المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مع المنتخب السعودي، بسبب نتائج "الأخضر" خلال المباراتين الوديتين في سبتمبر 2023.

وخسر منتخب السعودية في أول مباراتين تحت قيادة مانشيني أمام كل من كوستاريكا (1-3)، وكوريا الجنوبية (0-1) على الترتيب، مع قرب انطلاقة نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في قطر مطلع الهام المقبل 2024.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة لأمم آسيا 2023، إلى جانب كل من تايلاند وعمان وقيرغيزستان، ويتوقع لها اقتناص الصدارة.

وقال موقع "كالشيو ميركاتو"، في تقرير له إن المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم "منزعجين للغاية" من مانشيني، ليس فقط بسبب النتائج ولكن لتراجع الأداء أيضا خلال المباراتين.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة لأمم آسيا 2024 مع تايلاند وعمان وقيرغيزستان، ويتوقع لها اقتناص الصدارة.

وشدد المصدر على أن "الاتحاد السعودي لديه تطلعات كبيرة مع مانشيني، وبالتالي فهو بحاجة لكسب الثقة بعد البداية الكارثية للتجربة".

لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحفظات على الأداء الدفاعي في أول مباراتين، بينما يواجه المدرب الإيطالي، صعوبة في إيصال تعليماته للاعبين الذين لم يظهروا بالشكل المرجو في التجربة السابقة، بحسب المصدر.

وسيخوض الأخضر السعودي يومي 13 و17 شهر أكتوبر المقبل، مباراتين وديتين أمام كل من مالي ونيجيريا على الترتيب، ضمن الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2023.

وربما يسفر فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، عن إقالة مانشيني من منصبه بشكل مبكر، حال فشل في إصلاح الأخطاء وكسب ثقة المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي.

وسيبدأ منتخب السعودية في نوفمبر المقبل، تصفيات كأس العالم 2026، وهو هدف لا مفر من تحقيقه للمدرب المتوج قبل عامين بلقب يورو 2021 مع منتخب إيطاليا.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تضم كلا من الأردن وطاجيكستان وأحد المنتخبات التي ستتأهل من الأدوار التمهيدية.

يذكر أن روبرتو مانشيني، تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، في أواسط أغسطس 2023، وبعد نحو أسبوعين من ذلك، وقع عقدا لمدة أربعة أعوام، حتى عام 2027، مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتولى المدرب الإيطالي مهمة تدريب منتخب بلاده، مايو 2018، وقاده إلى تحقيق 39 انتصارا و13 تعادلا وتسع هزائم، وتوج "الأتزوري" تحت إشرافه بلقب بطل كأس أوروبا عام 2020.

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