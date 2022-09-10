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السبت، 10-09-2022 12:13 م

الشنانية: لم يتبق للفيصلي إلا التتويج

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الوكيل الإخباري - أهدى أمين الشنانية، نجم الفيصلي الأردني، الفوز الكبير على السلط بخماسية دون رد، امس الجمعة، إلى جماهير فريقه التي غابت عن اللقاء بسبب عقوبة اتحادية.

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وقال الشنانية : "الحمد لله، فوز مهم وبنتيجة كبيرة.. لم يتبق للفيصلي سوى التتويج بلقب الدوري، والمشاركة في دوري أبطال آسيا".

وأضاف: "لكل مجتهد نصيب، والحمد لله وُفقت في تسجيل "هاتريك" في المباراة، بفضل تعاون زملائي".

ويتصدر الفيصلي ترتيب دوري المحترفين حاليا، برصيد "40" نقطة.

 

ملاعب

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