الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

%20 من الأردنيين مصابون بالاكتئاب النفسي.. والصحة: العلاج مجانا

الأعلى للسكان: تزايد واقعات الطلاق بالأردن لم يرتب ارتفاعا بمعدلاته

بولندا تعلن استعدادها للمشاركة بعملية لحفظ السلام في أوكرانيا

الأرصاد : هذا موعد ذروة الموجة الحارة التي ستؤثر على الاردن

اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة وبلدية الزرقاء

الشرطة المجتمعية في الطفيلة تنظم حملة للتبرع بالدم

الحمادين يؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك

اليابان تنوي إطلاق مسبار لدراسة تضاريس القمر في أغسطس المقبل

الثلاثاء، 11-07-2023 02:11 م

الشناينة مطلوب في الخليج

7202311115728978625590


الوكيل الإخباري - تسعى عدة أندية خليجية لشراء عقد نجم الفيصلي وهداف الدوري الأردني للمحترفين في الموسم الماضي، أمين الشناينة.

ولعب الشناينة (20 عاما) في الشهور الماضية على سبيل الإعارة لنادي الرفاع البحريني، وقدم معه مستويات لافتة.

ويمتاز الشناينة بمهاراته العالية وإجادته للتسديد فضلا عن صناعته للأهداف وتسجيلها.

و أن الأيام الأربعة المقبلة قد تشهد انتقال الشناينة إلى أحد الأندية الخليجية، وقد تكون الإمارات وجهته المقبلة.

وأضاف المصدر أن صفقة الشناينة ستكون مرتفعة وتليق بما قدمه من مستويات مميزة، وأن ناديه الفيصلي الذي يرتبط معه بعقد سيستفيد ماديا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720231192438860622676

الحسين إربد يتعاقد مع البرازيلي فرناندو

720231193316242097650

العهد يعلن تعاقده مع نجم أردني

7202311104725875431350

الكشف عن سر انهيار صفقة زياش والنصر

7202311113442802998309

مبابي يتحدى تهديد سان جيرمان

7202311114059535027207

قميص ميسي التاريخي يزين متحف (فيفا)

7202311114228901284546

المجالي تتأهل لنهائي منافسات سلاح الفلوريه بالدورة العربية

أخبار متعلقة
358426993_668025625369894_6647257072529533329_n

الفيصلي يحقق انتصاره العاشر على التوالي

7202349351723136315

ابو ليلى يجدد إعارته السعودي

720231112234651788116

مباراتان في افتتاح الجولة السابعة بدرع المئوية اليوم

620232691329508008908

الفيصلي يحلق في صدارة درع المئوية

62023221210189563528 (1)

الفيصلي في مهمة سهلة.. ومغير السرحان يقلق الرمثا

62023189619959756891 (1)

الفيصلي يحسم قمة الدرع ويحافظ على العلامة الكاملة