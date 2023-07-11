الشناينة مطلوب في الخليج

الوكيل الإخباري - تسعى عدة أندية خليجية لشراء عقد نجم الفيصلي وهداف الدوري الأردني للمحترفين في الموسم الماضي، أمين الشناينة.



ولعب الشناينة (20 عاما) في الشهور الماضية على سبيل الإعارة لنادي الرفاع البحريني، وقدم معه مستويات لافتة.



ويمتاز الشناينة بمهاراته العالية وإجادته للتسديد فضلا عن صناعته للأهداف وتسجيلها.



و أن الأيام الأربعة المقبلة قد تشهد انتقال الشناينة إلى أحد الأندية الخليجية، وقد تكون الإمارات وجهته المقبلة.



وأضاف المصدر أن صفقة الشناينة ستكون مرتفعة وتليق بما قدمه من مستويات مميزة، وأن ناديه الفيصلي الذي يرتبط معه بعقد سيستفيد ماديا.

اضافة اعلان

ملاعب