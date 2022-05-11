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الأربعاء، 11-05-2022 03:59 م

الصريح والحسين الأقوى هجوما ،، 3 تعادلات للفيصلي والرمثا الأكثر خسارة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت الجولة الخامسة من دوري المحترفين، بإقامة 6 مباريات ، وشهدت مواصلة انفراد الحسين إربد بالصدارة، وتسجيل الخسارة الأولى لمغير السرحان وجدلا تحكيميا كبيرا .اضافة اعلان



  
موقع ملاعب رصد أهم الشذرات والأرقام من الجولة ، ونقدمها لكم ..

 

1/ الخسارة الأولى لمغير السرحان : 

  
شهدت الجولة الخامسة الخسارة التاريخية الأولى لفريق مغير السرحان بدوري المحترفين، حيث تعادل الوافد الجديد للدوري في أول 3 مباريات خاضها، وتم تأجيل مباراته الرابعة والتي كانت مع الوحدات، بسبب مشاركته بدوري أبطال اسيا.


 

2/  3 انتصارت × 3 تعادلات  :

فازت 3 فرق في هذه الجولة، وهي السلط على الرمثا، الوحدات على معان و  الصريح على مغير السرحان، فيما تعادل الحسين إربد مع الفيصلي، شباب الأردن مع شباب العقبة والجزيرة مع سحاب .

 

3/ أقوى هجوم :

سجل فريقا الصريح الحسين إربد 8 أهداف والرمثا 7 أهداف، فيما لم يسجل فريقا معان و السلط إلا هدفين.

 
4/ أقوى دفاع :

لم تتلق شباك الوحدات إلا هدف واحد، وللتذكير فإنه خاض مبارتين فقط، بسبب تأجيل مبارياته لمشاركته بدوري أبطال اسيا فيما تلقت شباك الجزيرة والصريح 8 أهداف حتى الآن .

5/ الأكثر فوزا : 

فاز فريق الحسين إربد 3 مباريات، فيما لم تحقق فرق الجزيرة ومغير السرحان أي انتصار حتى الآن .

 

6/ لا خسارة :

 

لم تخسر فرق الحسين إربد، الفيصلي، شباب العقبة والوحدات أي مباراة حتى الآن، فيما كان الرمثا، الصريح والجزيرة الأكثر خسارة بـ 3 مباريات .

 

7/ الأكثر تعادلا :

تعادل مغير السرحان، الفيصلي، سحاب وشباب العقبة في 3 مباريات ، فيما لم تتعادل فرق الرمثا، الوحدات والصريح أبدا .

 

8/ هداف الدوري : 

ينفرد البرازيلي دوغلاس، مهاجم فريق شباب الأردن بصدارة هدافي الدوري بتسجيله 4 أهداف بالموسم الحالي، أمام لاعب سحاب كالديرون صاحب الـ 3 أهداف .

9/ غضب من التحكيم :
شهدت مباراة الفيصلي والحسين جدلا كبيرا على الأداء التحكيمي بسبب الكثير من القرارت التي اعتبرها المتابعون خاطئة، وتواصل التحفظ على الأداء التحكيمي في مباراة الوحدات ومعان .

10/ الحضور الجماهيري الأكبر :
كانت جماهير الحسين إربد مفاجآة سعيدة لعشاق الكرة الأردنية، حيث شهدت مباراتهم مع الفيصلي على ستاد الحسن بإربد الحضور الجماهيري الأكبر، فيما شكل الحضور الجماهيري البسيط للوحدات صدمة للجميع خصوصا وأن مبارته السابقة مع شباب الأردن تميزت بحضور جماهيري جيد .

 




 

 


 

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