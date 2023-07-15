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السبت، 15-07-2023 03:58 م

الصفقة الثالثة تدق أبواب الكامب نو

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الوكيل الإخباري -  اقترب برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط أوريول روميو المحترف في جيرونا؛ حيث يرغب المدرب تشافي هيرنانديز في الاعتماد عليه خلال جولة الفريق الكتالوني بالولايات المتحدة التي ستنطلق الأربعاء المقبل.

وأصبح روميو في طريقه ليكون ثالث صفقات البارسا هذا الصيف؛ حيث يعد الأقرب لتغطية الفراغ الذي تركه القائد السابق للفريق في منتصف الملعب، سيرجيو بوسكيتس، الذي سيحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ولم يكن روميو هو الخيار الأول لتشافي، لكن المشكلات الاقتصادية للنادي مع اليويفا بخصوص اللعب المالي النظيف أدت لاستبعاده التعاقد مع أسماء بحجم كيميتش، أو بروزوفيتش.

ويتفاوض برشلونة مع جيرونا منذ 3 أسابيع بخصوص ضم روميو، وينتظر أن يتعاقد النادي معه مقابل 5 أو 6 ملايين يورو، ولم يتم حسم المتغيرات بعد، لكن الصفقة تبدو وشيكة لكي يلحق اللاعب صاحب ال31 عاما بمعسكر الفريق في الولايات المتحدة.

ويرغب تشافي في بدء العمل مع اللاعب وكذلك الصفقتين الجديدتين وهما إلكاي جوندوجان، وإينيجو مارتينيز، بينما سينضم البرازيلي الصاعد فيتور روكي للفريق بداية من الموسم بعد المقبل.

واستهل أوريول روميو، مشواره في صفوف ناشئي برشلونة وبعدها انتقل إلى تشيلسي، ولعب أيضا لصالح فالنسيا، وشتوتجارت، وساوثهامبتون قبل أن ينضم لجيرونا في صيف 2022.

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