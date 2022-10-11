الصيفي: فخور باحترافي الطويل بالدوري الكويتي ومتفائل بالنشامى

الوكيل الإخباري - عبر المحترف الأردني في صفوف فريق القادسية الكويتي لكرة القدم عدي الصيفي، عن فخره بالرقم القياسي الذي حققه كمحترف أردني في الخارج، وتحديدا الدوري الكويتي.



ويعد الصيفي صاحب الرقم القياسي في الاحتراف الخارجي في دوري واحد وهو الدوري الكويتي، حيث يمضي حاليا الموسم رقم 13 على التوالي كمحترف في الدوري الكويتي، حيث لعب لأندية السالمية والنصر والقادسية.



و أشار الصيفي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) من الكويت إلى أن احترافه في الكويت طيلة الـ 13 عاما الماضية، جاء بعد شعوره بالراحة في الدوري الكويتي وبين الأشقاء في الكويت الذين عاملوه بمحبة وتقدير، ما شجعه على المضي قدما في الاحتراف.



وعن الموسم الكروي الحالي، قال: لعبت لناديي السالمية والنصر، والآن انتقلت لفريق القادسية الذي سبق وان لعبت في صفوفه كذلك في السنوات الماضية، متمنيا أن ينجح في تقديم إضافة فنية جديدة للفريق.



وعن مسألة عودته لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، أكد الصيفي أنه فخور بالسنوات الطويلة التي لعبها في صفوف المنتخب، وأنه ما يزال يملك الطموح بالعودة لصفوف النشامى، الذي تنتظره منافسات مهمة قادمة أبرزها نهائيات آسيا 2023 وتصفيات كاس العالم 2026.



و أضاف "على جميع الأحوال، متفائل بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتائج جيدة في كأس آسيا المقبلة، نظرا للعناصر المتميزة التي يضمها المنتخب، وقدرته على التأهل لمونديال 2026، ولاسيما في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من قبل سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم".

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وتمنى الصيفي أن تشهد الفترة المقبلة إنجازات جديدة للكرة الأردنية على مختلف الصعد، وخصوصا بظل وجود جيل شاب متميز قادر على إحداث نقلة نوعية.

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