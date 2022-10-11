الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 03:54 م

الصيفي: فخور باحترافي الطويل بالدوري الكويتي ومتفائل بالنشامى

10202211115940669194080


الوكيل الإخباري -  عبر المحترف الأردني في صفوف فريق القادسية الكويتي لكرة القدم عدي الصيفي، عن فخره بالرقم القياسي الذي حققه كمحترف أردني في الخارج، وتحديدا الدوري الكويتي.

ويعد الصيفي صاحب الرقم القياسي في الاحتراف الخارجي في دوري واحد وهو الدوري الكويتي، حيث يمضي حاليا الموسم رقم 13 على التوالي كمحترف في الدوري الكويتي، حيث لعب لأندية السالمية والنصر والقادسية.

و أشار الصيفي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) من الكويت إلى أن احترافه في الكويت طيلة الـ 13 عاما الماضية، جاء بعد شعوره بالراحة في الدوري الكويتي وبين الأشقاء في الكويت الذين عاملوه بمحبة وتقدير، ما شجعه على المضي قدما في الاحتراف.

وعن الموسم الكروي الحالي، قال: لعبت لناديي السالمية والنصر، والآن انتقلت لفريق القادسية الذي سبق وان لعبت في صفوفه كذلك في السنوات الماضية، متمنيا أن ينجح في تقديم إضافة فنية جديدة للفريق.

وعن مسألة عودته لصفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، أكد الصيفي أنه فخور بالسنوات الطويلة التي لعبها في صفوف المنتخب، وأنه ما يزال يملك الطموح بالعودة لصفوف النشامى، الذي تنتظره منافسات مهمة قادمة أبرزها نهائيات آسيا 2023 وتصفيات كاس العالم 2026.

و أضاف "على جميع الأحوال، متفائل بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتائج جيدة في كأس آسيا المقبلة، نظرا للعناصر المتميزة التي يضمها المنتخب، وقدرته على التأهل لمونديال 2026، ولاسيما في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من قبل سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم".

اضافة اعلان


وتمنى الصيفي أن تشهد الفترة المقبلة إنجازات جديدة للكرة الأردنية على مختلف الصعد، وخصوصا بظل وجود جيل شاب متميز قادر على إحداث نقلة نوعية.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102022121186466269011 (1)

مواجهات مثيرة .. تعرّف على مواعيد دوري الأبطال الليلة

10202212111938319157010

مفاجأة سارة من السعودية لمشجعي مونديال قطر

10202212115457792969832

برشلونة يستضيف إنتر ميلان لمواجهة ثأرية في دوري أبطال أوروبا

10202212135750120364089

شروط صعبة واختبارات بدنية وفنية.. كيف يتم اختيار حكام كأس العالم؟

1020221213348909908316

وفاة متسابق بالدراجات النارية يبلغ 22 عاما بحادث في سباق

1020221214427609304244

فيفا يدعو الأندية للحصول على أموال من صندوق كأس العالم

أخبار متعلقة
920222211731993692364

اعتزال ليو بونزيو أمام عشاق ريفر بليت

920222284427449506042

الجزيرة يصرف نصف راتب للاعبيه

9202220105339840106397

تحديد أسعار تذاكر بطولة الأردن الرباعية

9202220104747871186256

الاتحاد: تذاكر مباراة الأردن وإسبانيا ستطرح إلكترونياً

920221810462502972217

منتخب سن 17 يتعادل مع قطر ويلتقي الإمارات

920221714314982658792

قائمة منتخب الجزائر لمواجهة غينيا ونيجيريا