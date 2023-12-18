الضحية الثالثة.. الرباط الصليبي يضرب ألابا

الوكيل الإخباري - أصدر ريال مدريد، بيانا رسميا حول الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق النمساوي ديفيد ألابا، خلال الانتصار على ضيفه فياريال بنتيجة (4-1)، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.



وقال الريال في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".



وشهدت الدقيقة (33) تعرض ألابا، لإصابة قوية في الركبة جعلته غير قادر على استكمال المباراة؛، حيث طالب الجهاز الطبي بضرورة استبداله.



بناء على ذلك، قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الدفع بناتشو فيرنانديز مكان ألابا، خلال المباراة التي استطاع فيها ريال مدريد العودة لصدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق قطة عن الوصيف جيرونا الذي سيخوض غدا مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس.



يذكر أن ألابا ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي هذا الموسم بعد الحارس تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو.

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