الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تصدر بياناً وتُحذر المواطنين من روايات موجهة من الخارج

إطلاق حملة لمتابعة الوضع البيئي في العقبة

تحذير هام من إعلانات جوائز وقود مجانية للمواطنين

صحة غزة: 5 آلاف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج

الحوثيون: سنواصل منع السفن من التوجه لموانئ إسرائيل

توقيف مسؤول عن توزيع أموال زكاة أسبوعا بتهمة استثمار الوظيفة

إطلاق فرعي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة في إربد والعقبة قريبا

خارجية النواب: سيادة الأردن وأمنه خط أحمر وفوق كل اعتبار

فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة

بيان حقوقي بشأن معاملة إسرائيل للمعتقلين من غزة

عاجل

لجنة الانتخابات المصرية تعلن فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18-12-2023 03:58 م

الضحية الثالثة.. الرباط الصليبي يضرب ألابا

12202318101418364811865


الوكيل الإخباري - أصدر ريال مدريد، بيانا رسميا حول الإصابة التي تعرض لها مدافع الفريق النمساوي ديفيد ألابا، خلال الانتصار على ضيفه فياريال بنتيجة (4-1)، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.

وقال الريال في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا ديفيد ألابا، تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".

وشهدت الدقيقة (33) تعرض ألابا، لإصابة قوية في الركبة جعلته غير قادر على استكمال المباراة؛، حيث طالب الجهاز الطبي بضرورة استبداله.

بناء على ذلك، قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الدفع بناتشو فيرنانديز مكان ألابا، خلال المباراة التي استطاع فيها ريال مدريد العودة لصدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق قطة عن الوصيف جيرونا الذي سيخوض غدا مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس.

يذكر أن ألابا ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي هذا الموسم بعد الحارس تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202318154726865402202

سبب استبدال بيلينغهام أمام فياريال

1220231816123872640894 (1)

نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي

1220231811444217240505

النصر يتفق على وديتين في الصين

12202318113859914037923

سر تراجع ليفاندوفسكي مع برشلونة

12202318102744673562108

حكيمي: فرحتي مع باريس لم تكتمل

12202318102141819035533

4 رسائل.. نيمار يصرخ من قلب أزمته

أخبار متعلقة
11202330101256382736270

أنشيلوتي: بيلينغهام هدية لكرة القدم

1120233072336225445502

زيدان يحدد موعد عودته للتدريب

11202329142034939198426 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1120232511935143557615

إصابة رودريغو تزيد من متاعب الريال

11202322133949440654104

نجم ريال مدريد يرفض عرضا خياليا

1120232075832455280471 (1)

حقيقة عرض ريال مدريد تجديد عقد أنشيلوتي