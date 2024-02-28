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الأربعاء، 28-02-2024 03:26 م

الضحية المقبلة لدوري روشن السعودي

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الوكيل الإخباري - دفع الدوري الإنجليزي فاتورة ثورة الانتقالات السعودية خلال صيف 2023، حيث فقد معظم نجومه لصالح أندية دوري روشن، ويبدو أن ناديا إسبانيا سيكون الضحية الجديدة.

ونجح الدوري السعودي في اجتذاب عدة لاعبين عالميين الفترة الماضية، من الدوري الإنجليزي أمثال خاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني.

كما استقطب النجوم كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار داسيلفا، ونغولو كانتي، ما جعل البطولة محط أنظار اللاعبين، بسبب القوة المالية التي يتمتع بها دوري روشن.

 وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المرشح الأبرز لهجمة كبرى جديدة من الأندية السعودية على أوروبا في الصيف المقبل هو نادي برشلونة.


 

الصحيفة أشارت إلى أن الأندية السعودية تستهدف 4 لاعبين من فريق برشلونة وهم المهاجم روبرتو ليفاندوفسكي والجناح البرازيلي رافينيا وحارس المرمى مارك أندريه تير تشيغن والمدافع سيرجي روبيرتو، ورحيلهم معا أشبه بالضربة القاضية للبارسا.

وأشار التقرير، إلى أن الفريق الكتالوني يحتاج للأموال بقوة لتمويل الصفقات الجديدة في ظل أزمته الحالية، رغم أهمية الرباعي بالنسبة للفريق.

وحاولت السعودية سابقا استقطاب 3 نجوم منهم الصيف الماضي لكنهم جميعا رفضوا، إلا أن الأمر قد يتغير الصيف القادم خاصة في ظل العروض المغرية جدا ماليا المقدمة من أندية دوري روشن خاصة تلك المملوك النسبة الأكبر منها لصندوق الاستثمارات السعودي.

يشار إلى أن بعض المصادر السعودية تحدثت مؤخرا عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع حارس المرمى الألماني، فيما يعد المهاجم البولندي هدفا واضحا للأهلي، أما الجناح البرازيلي ارتبط بجميع الكبار تقريبا وعلى رأسهم الهلال.

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