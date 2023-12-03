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الأحد، 03-12-2023 04:21 م

العبقري أونو يعتزل كرة القدم بعمر 44 عاما

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الوكيل الإخباري - اعتزل اللاعب الياباني شينجي أونو، الساحرة المستديرة، عن عمر 44 عامًا، اليوم الأحد، منهيًا مسيرة جعلته أول لاعب من بلاده يفوز بلقب أحد المسابقات الأوروبية.

وكان أونو ضمن فريق فينورد الهولندي الذي تغلب على بوروسيا دورتموند في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002.

وظهر أونو الملقب بـ "العبقري" لأول مرة على المستوى الدولي في سن 18 عاما، ولعب مع اليابان في كأس العالم 1998.

وشارك شينجي أونو في 3 نهائيات لكأس العالم، ولعب 56 مباراة دولية، وسجل 6 أهداف دولية.

وحصل أونو على لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2000، كما دافع عن ألوان عدة أندية في ألمانيا وأستراليا.

وفاز أونو بالدوري الأسترالي الممتاز مع ويسترن سيدني وندررز عام 2013، كما توج بالدوري الياباني ودوري أبطال آسيا مع أوراوا ريد دياموندز، وكأس آسيا 2000 مع اليابان.

وشارك أونو في آخر مباراة له اليوم الأحد مع هوكايدو كونسادول سابورو خلال خسارته 0-2 أمام أوراوا، في اليوم الأخير من موسم الدوري الياباني.

ولا يزال العديد من زملائه السابقين في المنتخب الياباني، يلعبون حتى سن الأربعينيات وما بعدها، بما في ذلك المهاجم كازو ميورا البالغ من العمر 56 عاما.

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